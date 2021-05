Muere el primer hombre que recibió la vacuna contra la COVID-19

(NOTICIAS YA).-Muere el primer hombe del Reino Unido que recibió la vacuna contra la COVID-19.

William Shakespeare, quien tenía 81 años y fue el primer hombre en el país y uno de los primeros en el mundo en recibir una vacuna COVID-19 en diciembre pasado, falleció a causa de una enfermedad no relacionada con la coronavirus, según la publicación de The New York Post.

Shakespeare murió el pasado jueves en el mismo hospital de Coventry donde recibió la vacuna, según BirminghamLive.

Aunque la naturaleza de su enfermedad no quedó clara.

Tras su muerte, llegaron tributos a Shakespeare, quien fue recordado con cariño como una "figura muy querida" en el Partido Laborista de Coventry.

“Bill fue un activista de toda la vida, por lo que estaba encantado de poder ayudar a alentar a todos a vacunarse para poder volver a todas las cosas que disfrutamos en la vida”, dijo Jayne Innes, un concejal de barrio de Whoberley durante 30 años que trabajó en estrecha colaboración con Shakespeare.

El hombre apareció en los titulares el 8 de diciembre cuando recibió la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital Universitario de Coventry, añadió la fuente.

El momento de su vacuna llegó a los titulares de todo el mundo, incluso en la portada de The Post.

“Debo decir que el personal de este hospital es maravilloso”, dijo Shakespeare después de recibir la inyección de Pfizer.

El nativo de Warwickshire estaba internado en el hospital en el momento en que recibió la dosis de la vacuna, según informó la BBC.