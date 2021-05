Trabajadores migrantes dialogan con el Secretario Buttigieg

(NOTICIAS YA).- El Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se reunió con trabajadores inmigrantes que operan dentro de los aeropuertos internacionales, para conocer de primera mano los estragos que ocasiona la falta de una reforma migratoria.

Trabajadores, en su mayoría beneficiarios del TPS tuvieron la oportunidad de dialogar con el secretario para resaltar lo necesario que es que los escuchen, ya que sus vidas y las de sus familias depende de ello.

Rhina Henriquez, proveniente del el salvador, ha permanecido en los estados unidos por más de dos décadas, el perder su estatus de protección temporal significa el no poder proveer para sus tres hijos.

“Muchas veces no somos escuchados los del tps o no quieren escuchar nuestras historias, porque todos tenemos una historia detrás de nosotros. Ya somos parte de este país, hemos ayudado estando en este país tanto a la economía, más ahora con la pandemia hemos estado trabajando, no hemos parado de trabajar y que ya también es justo que nos ayuden a tener nuestra residencia”, explicó Henriquez, quien trabaja dentro de la rama de mantenimiento en el aeropuerto de Newark, NJ.

El secretario escuchó los testimonios de varios beneficiarios del TPS cuyas vidas están entrelazadas con este país, situación que algunos de los presentes no se pudieron haber imaginado con la previa administración.

“Una diferencia muy grande porque con la nueva administración que tenemos ahora, que es algo por lo que yo también trabajé mucho en la campaña política de joe biden, porque queríamos un presidente que nos escuchara y que se diera cuenta de todos los problemas que tenemos en nuestras comunidades no, entonces la verdad es una gran diferencia”, comentó Adela Aventura miembro del Sindicato 32BJ de SEIU.

Durante el encuentro el secretario Pete Buttigieg no presentó algún dato sobre una posible reanudación del TPS para los países centroamericanos que aún están a la espera. Pero existe la expectativa de que el congreso debe movilizarse para agilizar las propuestas que actualmente están en la mesa.

“El Presidente Biden y la administración si quiere una reforma migratoria integra por eso decimos que las elecciones si tienen consecuencias, el quiere hacerlo y darle un camino a la legalización a 11 millones de personas y los tepesianos, etc. Aquí el problema está con los republicanos y aquí no estamos hablando de partidismo, sino que sinceramente ellos tienen que entender que aquí no necesariamente va a haber 11 millones de demócratas que se van a hacer ciudadanos, algunos van a ser republicanos también verdad”, concluyó Walter Tejada, miembro de la junta de Directores de la Autoridad de Aeropuertos de la Aérea Metropolitana de Washington.