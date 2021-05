Tiroteo Fairfax: Pareja de esposos es asesinada, 2 personas más fueron heridas

(NOTICIAS YA).- Nuevamente se activa la alerta en nuestra área del DMV, un nuevo tiroteo se ha registrado esta vez en Virginia, específicamente en el área Springfield jurisdicción del condado de Fairfax.

Una pareja de esposos fue asesinada, de acuerdo a la policía, a quemarropa y se presume que los atacantes son conocidos de la familia.

LEE: Tiroteo deja varios muertos y heridos en California; atacante abatido

Residentes de la zona dijeron a Noticias Univision Washington que "ellos andaban como en una pandilla ósea que da miedo que asesinaron a los papás porque hay un grupo de muchachos que andan por el vecindario entonces no sabemos quién fue".

Autoridades informaron que los sospechosos en el tiroteo huyeron de la escena en un vehículo Nissan 4 puertas plateado o blanco, año 2018.

Detectives are continuing to investigate this shooting. Two people are confirmed deceased. A PIO is on scene, media staging area is 8700 block of Redman Street. Media enter at Redman and Giles St. https://t.co/kvtSftxTrg

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) May 26, 2021