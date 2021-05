ALERTA LOCAL: Mujer embarazada se enfrentó a sujetos, ellos siguen prófugos

(NOTICIAS YA).- Una mujer embarazada del valle se libró de convertirse en víctima de robo cuando dos sujetos armados la amenazaron.

El incidente se desarrolló el domingo 16 de mayo a las 12:42 a.m. cuando la mujer salía de su vehículo para entrar a su casa. De acuerdo a la policía metropolitana, esto sucedió en una comunidad cerca de la avenida Sahara y la carretera interestatal 15.

En un reporte, Metro dice que la señora gritó y fue lo que desalentó a los individuos. Quien los reconozca llame a la línea de alto al crimen: 702-385-5555.

On May 16, a pregnant female parked her vehicle in an alley near her residence at Sahara/Teddy Dr. As she exited, two unidentified males armed with handguns attempted to rob her but were scared off after she screamed for help.

Anyone with any info is urged to 702-828-2639. pic.twitter.com/hwjQzW6RZE

