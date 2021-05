Escándalo en la Lotería Nacional Dominicana: denuncian un fraude millonario

(NOTICIAS YA).- Un verdadero escándalo se cierne sobre la Lotería Nacional Dominicana luego de que un video pusiera en evidencia un fraude millonario durante uno de sus sorteos.

El caso trascendió gracias a un video en el que se puede ver un movimiento extraño cuando se extrae el bolo ganador.

En las imágenes se observa cómo Miguel Mejia, el hombre encargado de sacar el bolo ganador, revuelve con su mano dentro de la tómbola en busca del número de la suerte. Al momento de entregar el bolo, el hombre -que es ciego- simula dárselo a la presentadora del programa, Valentina Rosario Cruz, quien ya tiene en su mano el número 13 que fue el proclamado ganador.

Mejia es uno de los ciegos que participa del sorteo en representación de la Organización Dominicana de Ciegos. Durante su participación utilizó guantes blancos para extraer el bolo que es transparente.

El escándalo ha sido tan grande que las autoridades de Dominicana investigan si hay una organización criminal detrás del millonario fraude.

Mejia confesó que le ofrecieron el equivalente a unos 14 mil dólares para simular que entregaba el bolo y así beneficiar a una red de estafadores que había comprado masivamente, pero en diversas tiendas de lotería, el número 13, que sabían sería el ganador.

En las imágenes de televisión del sorteo, que se realizó el 1 de mayo pasado, se notó un movimiento inusual entre el hombre ciego y la presentadora, quien ya tenía el puño cerrado con el bolo ganador.

Tras un interrogatorio de siete horas, Mejia confesó ante la Procuraduría de República Dominicana: “No pasé el bolo”.

“Fui víctima. Me buscaron por ser hábil. Después de un tiempo es que me doy cuenta de que estoy involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Con dolor de mi alma continué”, narró el no vidente, a quien investigan si pudo haber repetido la estafa en otras ocasiones.

Tras conocerse el caso, la Lotería Nacional Dominicana suspendió a siete empleados y anunció una investigación profunda sobe el fraude.

La presentadora también ha sido acusada de pertenecer a una organización mafiosa que operaba en la Lotería Nacional de al menos 30 personas.

El fraude, cuyo monto total no ha sido cuantificado pero se calcula en al menos 200 millones de pesos dominicanos -unos 350,000 dólares-, "quebró por completo a hombres y mujeres" dedicados al negocio de la lotería, según explicó el director de la Lotería Dominicana, Luis Michel Dicent.

El sorteo de ese día fue supervisado, como de costumbre, por el Colegio de Notario de Dominicana; los observadores del Ministerio de Hacienda, el Colegio Dominicano de Contadores, la Federación Nacional de Bancas de Loterías, que representa a los dueños de tiendas de lotería del país, y las autoridades de la Lotería Nacional Dominicana.

Por su parte, la Organización Dominicana de Ciegos pidió que se den a conocer las grabaciones del sorteo pero desde otros ángulos para poder hacer un análisis profundo de la maniobra.

Por el escándalo, en los últimos días suspendieron al director de la Lotería Nacional y el diputado Ángel Estévez Estévez, presentó una moción para que se disuelva la Lotería Nacional Dominicana. También suspendieron a 26 ciegos que participaban de la lotería.

En el sorteo salió el número 13 en primer lugar, el 69 en segundo y de nuevo el 13 en tercero.