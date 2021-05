Habrá fuegos artificiales en el Lago Eola este 4 de julio

(NOTICIAS YA).- Los tradicionales fuegos artificiales en el Lago Eola de Orlando en celebración del Día de la Independencia Estadounidense están de regreso para este 4 de julio. Este evento fue suspendido el año pasado como parte de las medidas de precaución contra el Covid 19, pero se confirmó lo que se estaba esperando: sí habrá fuegos artificiales.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, anunció el retorno de los fuegos pirotécnicos, pero recordó a los participantes que aún se guardarán algunas medidas preventivas contra el Covid 19.

Fireworks at the Fountain is back!

Join us for Fourth of July for our annual free event at @LakeEolaPark. Enjoy live music, family-friendly activities and a 20 minute fireworks finale. Or watch it all live on @news6wkmg. More details at https://t.co/oRDkeqQz8O pic.twitter.com/y1Y173ibUE

— City of Orlando Gets Vaccinated 💉 #IGotMyShot (@citybeautiful) May 25, 2021