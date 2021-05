Hay menos latinos vacunados en el norte del condado de San Diego que en el sur

(NOTICIAS YA).- Hasta ahora el 70% de la población elegible en el condado de San Diego o sea aquellos de 12 años en adelante están completamente vacunados y el 90% ha recibido al menos una dosis.

“Lo que hemos visto es que han bajado los número en las vacunas que hemos estado haciendo quizás era porque las personas no saben que hay opciones,” dijo Adrian Zavala, representante de la Clínica Neighborhood Healthcare. “También hemos visto que al principio los que querían la vacuna ya la recibieron.”

Según cifras de la Agencia de la Salud del Condado de San Diego, el 51% de los vacunados son latinos. Sin embargo, la tasa de vacunación cambia según el área geográfica.

“Lo que más hemos visto tanto en el norte como en el sur pero más en el norte que son lugares más lejos no sabia que tenia esta informacion, no sabia que alguien me podria ayudar, no se como usar el mapa, muchas veces están cerca pero no saben llegar,” explicó Miriam Rodriguez, promotora de la Coalición Latina de Salud de San Diego.

En el noreste del condado o sea Vista, San Marcos y Escondido solo el 36% de los vacunados son latinos cuando en el sur del condado la cifra es de casi el doble con un 70%.

“Todavía están basando su decisión en información que no es correcta, tienen miedo,” señaló Zavala.

Son esos rumores que por semanas desalentaron a José Rodríguez.

“Que te pedían muchos requisitos y así,” dijo José Rodríguez.

Ahora más que nunca los esfuerzos para vacunar a los latinos tienen que ser específicos.

“Algo que ha funcionando ya hay tres lugares y también en el área en el norte de san diego que pueden ir más tarde de 1 PM a 8 PM y eso necesita duplicarse,” dijo Miriam Rodríguez.

Con varias colaboraciones entre organizaciones, clínicas, iglesias y autoridades del condado.

“Todavía estamos ofreciendo las clínicas de martes a viernes aquí en Escondido y luego empezando en junio en Palomar College en Escondido,” añadió Zavala.

En lugares frecuentados por hispanos para reiterar que la vacuna es gratuita y que no importa su estatus migratorio.

“Hemos estado yendo a varios lugares como afuera de mercados, super stations entonces hemos estado yendo a Vista, Escondido, Oceanside junto con otras compañeras,” dijo Miriam Rodríguez.

Para mayor información sobre las vacunas que ofrece Neighborhood Healthcare y los horarios, ingrese aquí.