Programas de verano gratis para estudiantes del Distrito Escolar de San Diego

(NOTICIAS YA).-Miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Diego tendrán acceso gratuito a clases y actividades este verano a través del nuevo programa Level Up SD.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego y la Fundación de San Diego anunciaron el miércoles que más de 65 organizaciones sin fines de lucro ayudarán a ejecutar el proyecto recién creado. A principios de este mes, comenzó la inscripción para los cursos de la mañana y este miércoles, comenzó la inscripción para oportunidades actividades en LevelUpSanDiego.org.

La escuela de verano generalmente se ofrece a un grupo selecto de estudiantes que necesitan apoyo académico adicional. Level Up SD está abierto a todos los estudiantes de K-12 en el Distrito Unificado de San Diego, lo que significa que miles de estudiantes locales ahora pueden aprovechar la escuela de verano y actividades gratuitas como aprender a navegar en kayak o aprender a volar un dron por primera vez.

"Adopté Level Up SD debido a su enfoque y compromiso con la equidad. Se seleccionó una amplia y diversa gama de organizaciones sin fines de lucro para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes reciban las mismas oportunidades, y nos hemos asegurado de que los estudiantes que más necesitan estos programas estén al frente de la línea”, dijo la vicepresidenta de la junta de SDUSD, Sharon Whitehurst-Payne.

Se podrán seleccionar programas gratuitos de organizaciones como Girls Scouts San Diego, Boys & Girls Clubs of Greater San Diego, Junior Achievement of San Diego, San Diego Zoo Wildlife Alliance, Elementary Institute of Science, YMCA y La Jolla Teatro.

Las sesiones matutinas y vespertinas de Level Up SD son gratuitas para todas las familias y comienzan el 21 de junio, el primer día oficial del verano. Para ser elegible, los estudiantes deben estar inscritos en el Distrito Unificado de San Diego para el año escolar 2021-2022.

La Junta de Educación del Distrito Unificado de San Diego hizo un compromiso de $31 millones con el programa como parte de un esfuerzo del distrito para ayudar a brindar a los estudiantes del área un verano de aprendizaje y diversión para prepararlos académica y emocionalmente para el otoño.

La Fundación San Diego, en asociación con el Distrito Escolar Unificado de San Diego, ha otorgado hasta ahora más de $5.3 millones a organizaciones sin fines de lucro locales para programas.