Al menos 9 muertos por tiroteo en California; identifican al tirador

(NOTICIAS YA).- Al menos nueve personas murieron en un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en el centro de control de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA) en San José, California; y las autoridades ya han identificado al tirador, trabajador del lugar, que se suicidó tras el ataque.

De acuerdo con CNN, una fuente policial identificó al tirador como Sam Cassidy, de 57 años, quien era un empleado de VTA.

Aun no queda claro el motivo detrás del tiroteo, o como se desarrolló exactamente, pero según informes el tirador se suicidó en la escena, detalla Univision con información de AP.

En el transcurso de la mañana, las autoridades confirmaron que ocho personas murieron a consecuencia del tiroteo, sin incluir al tirador, pero aún no dan la cifra exacta de los lesionados; aunque algunos se reportan graves y se habla de “múltiples heridos”, también empleados del lugar.

Además del tiroteo, que se registró en un patio de trenes ligeros, las autoridades recibieron reportes de explosivos dentro del edificio, por lo que continúan trabajando en el lugar y solicitaron el apoyo de un escuadrón de bombas.

Según ABC News, se reportó un incendio en una casa al momento del tiroteo, en donde las autoridades no encontraron a nadie, pero si habrían descubierto municiones y bidones de gasolina, por lo que se cree que el siniestro fue provocado.

La policía de San José, California, respondió este miércoles a un tiroteo cerca del centro en la avenida Younger y la calle San Pedro, según un tuit del Departamento de Policía de San José.

“El atacante fue abatido”, tuiteó el alguacil del condado de Santa Clara en una breve actualización, citada por CNN. Las autoridades no han identificado al sospechoso.

“Hay múltiples lesionados y múltiples muertes en este caso”, informó por su parte Russell Davis, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Santa Clara, en una conferencia de prensa esta mañana.

De acuerdo con algunos reportes, el ataque armado se informó desde las 6:30 a.m., hora local, en un área del centro en donde se realizan trabajos de mantenimiento y se almacenan los trenes, de acuerdo con ABC News.

Las autoridades informaron que las instalaciones fueron evacuadas tras los reportes de disparos y ningún viajero resultó afectado.

Sin embargo, aunque no se ha confirmado el número total de víctimas, Davis destacó que empleados de VTA se encuentran entre las víctimas.

“Nuestros corazones están dolidos por las familias de aquellos que hemos perdido en este horrible tiroteo’, expresó en Twitter el alcalde de San José, Sam Liccardo.

