Una persona herida por tiroteo cerca de donde asesinaron a George Floyd

(NOTICIAS YA).- Al menos una persona terminó herida de bala en Minnesota tras un tiroteo que se registró cerca del mismo lugar en que fue asesinado George Floyd y en pleno aniversario de su muerte, que contempló varios homenajes en la misma calle.

Fue alrededor de las 10 de la mañana de este martes 25 de mayo cuando la Policía de Minneapolis respondió a los reportes de disparos cerca de la intersección que ahora es conocida como George Floyd Square y que más tarde fue escenario de un homenaje.

Los balazos se escucharon mientras varias personas estaban presentes en el área en donde se construyó un memorial por Floyd. Incluso, un video publicado en Twitter muestra una transmisión en vivo interrumpida por los disparos.

Multiple gunshots are heard at George Floyd Square as media filmed for the anniversary of George Floyd’s death. pic.twitter.com/BG5yiiUAxg

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) May 25, 2021