12 empresas invertirán en Guatemala, Honduras y El Salvador

(POLÍTICA YA). – La vicepresidenta Kamala Harris anunciará este jueves los acuerdos de 12 empresas y organizaciones para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para detener el aumento de migrantes centroamericanos en la frontera con México.

Vicepresidenta Harris Viajará A México Y Guatemala En Junio

Harris se reunirá con líderes de estas empresas y organizaciones en la Casa Blanca este jueves por la tarde para discutir las inversiones económicas en la región centroamericana.

El acuerdo, denominado "Call To Action", incluye compromisos de importantes empresas como Microsoft, Mastercard, Chobani, Duolingo, Nespresso, Bancolombia y Davivienda. Organizaciones como Acción, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Pro Mujer, Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial también se adhirieron a la iniciativa.

Entre las empresas involucradas, Microsoft Corp. acordó expandir el acceso a Internet a hasta tres millones de personas en la región centroamericana para julio de 2022 y establecer centros comunitarios para brindar habilidades digitales a mujeres y jóvenes.

La empresa de yogurt Chobani llevará su programa de incubadoras a Guatemala para ayudar a los empresarios locales a establecer sus operaciones. Mastercard espera ayudar a 5 millones de personas en la región a obtener acceso a servicios bancarios y ayudar a incorporar a 1 millón de micro y pequeñas empresas a un sistema bancario digital.

Nespresso, una unidad de Nestlé SA, planea comenzar a comprar parte de su café de El Salvador y Honduras con una inversión regional mínima de $150 millones para 2025.

MAYOR PARTICIPACIÓN

Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden han dicho que el objetivo de los acuerdos en parte es lograr que una mayor participación del sector privado dure más que los cambios en las políticas y la ayuda gubernamental entre diferentes administraciones, reduciendo con el tiempo las motivaciones de los migrantes para realizar el viaje, a menudo peligroso, a la frontera de EE.UU.

Harris ha tratado de aprovechar la influencia del sector privado como parte de la estrategia de la administración para los países del llamado Triángulo Norte, particularmente para ayudar a las preocupaciones económicas en la región.

En Su Viaje A Centroamérica Harris Presionará A Guatemala Por Reformas

El acuerdo con el sector privado se produce semanas antes del viaje de Harris a Guatemala y México el próximo mes, para buscar soluciones con los gobiernos centroamericanos al problema migratorio.

Antes de su viaje a México y Guatemala, Harris se ha reunido virtualmente con los líderes de esos países y ha buscado información de expertos y líderes de la sociedad civil en la región.