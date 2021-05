Autoridades incrementan vigilancia durante verano en playas de San Diego

(NOTICIAS YA).- Con cada vez menos restricciones por la pandemia, la comunidad de San Diego ya se prepara para darle la bienvenida al verano; al mismo tiempo que las autoridades anuncian más vigilancia y patrullaje para mantener la seguridad.

Pero con más playistas, es también necesaria más vigilancia de las autoridades. Principalmente no ingerir bebidas alcoholicas, ya que el 80 por ciento de accidentes que ocurren en el agua, involucran a personas bajo el influjo de alcohol. Y si lo ven tomando, muy probablemente reciba una infraccion.

Mantener a los niños con chaleco salvavidas si entran al mar o están en alguna embarcación, no tirar basura en las playas y realizar fogatas únicamente en las areas designadas.

“Otra cosa que vemos que esta pasando es que personas están rentando jetski, barcos, kayaks, de companias que no son, que no tienen permiso de la ciudad de San Diego. Ellos no tienen aseguranza", explica Mónica Muñoz, vocera del Departamento de Bomberos de San Diego.

Pero principalmente la preocupación debería ser divertirse este fin de semana. Pues aunque todavía no se suspende oficialmente las restricciones por la pandemia, la comunidad se percibe mucho mas confianza con la llegada de la vacuna.