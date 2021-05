Delegaciones de diferentes partes del país llegaron a la frontera para darse cuenta de la problemática que hay con los inmigrantes

Grupos pro activistas de inmigrantes de diferentes partes del país con la finalidad de conocer lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur se dieron cita hoy por la mañana para hacer un recorrido para darse cuenta de lo que esta pasando.

Esta delegación formada por organizaciones pro inmigrantes llegaron al Valle del Río Grande, se hicieron acompañar de la hermana Norma Pimentel quien siempre ha ayudado a los migrantes indocumentados. Al llegar a Reynosa el Pastor Silva del centro "SENDA DE VIDA", organización no lucrativa ayuda a los migrantes ya se encontraba esperando a la delegación pro migrante.

Dentro de este recorrido los activista pro inmigrantes pudieron darse cuenta que en su mayoría las personas son centroamericanas y la forma en la que están viviendo después de la peligrosa travesía que han tenido para llegar hasta este lugar.

La ayuda que brinda la asociación donde está la hermana Norma, siempre se ha preocupado por esta gente y ahora los apoyan con alimentos y ropa, ahora más ya que han sido familias enteras regresadas a México y tratan de asegurarse de que estén bien.

Son muchos los motivos que hacen tomar la decisión de todas estas personas que se encuentran en Reynosa, para ver si pueden entrar a Estados Unidos o las que ya han sido regresadas, dentro de lo que más destaca ya no es la pobreza, es la violencia y la gran inseguridad que sienten en sus países.

“Todas las familias vienen huyendo, me mataron a mi esposo, secuestraron a mi hija, me violaron, me extorsionaron” dijo el Pastor Silva, al referirse a los motivos porque la gente sale de su país.

La delegación se detuvo en la plaza que esta a pocos metros del Puente Internacional de Hidalgo, un total de 875 migrantes se encuentran acampando en ese lugar, en espera de tener la oportunidad de poder cruzar la frontera y hacer realidad sus sueños.

Los activistas platicaron con algunas de estas personas y pudieron constatar el problema que existe para ambas fronteras.

“Hemos visto en la TV lo que esta pasando, pero tienes que verlo con tus propios ojos porque es una experiencia, muy fuerte, muy grande” expresó Gabriel Albornoz, Vicepresidente del Consejo del Condado de Montgomery.