Disneyland dará la bienvenida a visitantes de otros estados a partir de junio

(NOTICIAS YA).-La espera ha terminado para los fanáticos de Disneyland y Disney California Adventure en el sur de California. Tras más de un año de cerrar sus puertas debido a la pandemia del coronavirus, visitantes fuera de California podrán visitar las atracciones a partir del próximo 15 de junio.

Disneyland anunció el miércoles que comenzará a permitir que los visitantes de otros estados compren boletos y visiten los parques temáticos de Anaheim a partir del 15 de junio, fecha que el gobernador Newsom había anunciado previamente para la reapertura de California. Lo que significa que el estado ya no aplicará ninguna restricción de COVID-19; como distanciamiento físico y restricciones de capacidad.

Exciting News! Disneyland Resort theme parks to welcome back guests from outside California beginning June 15! Plus, theme park reservation window expands allowing more time to book and plan your visit: https://t.co/UaRxjlZ1pa pic.twitter.com/1jfq07NHpN

— Disneyland Resort (@Disneyland) May 26, 2021