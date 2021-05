El centro de Corpus Christi convertido en el hogar de indigentes

El Centro de Corpus Christi se ha convertido en una pequeña ciudad de tiendas de campañas donde viven más de 60 personas que no tienen hogar.

Este campamento improvisado en el Callejón Parker entre las calles de Broadway y Ramírez, se encuentra justo en los límites de la ciudad, cada vez más personas que no tienen un lugar para vivir se están instalando ahí.

Roland Barrera Consejero del Distrito 3 informa que: “Hay 60 o 70 personas que parecen haber establecido un campamento allí, esta fuera del camino y es algo que tenemos que averiguar cómo vamos a resolverlo nosotros”

La ciudad esta tratando de conseguir algunos fondos extras que puedan servir para reubicar a las personas que se encuentran en el centro de Corpus Christi. Este establecimiento de casas de campaña se ha convertido en un problema para las autoridades, las personas indigentes que viven ahí han provocado que se convierta en un lugar sucio, hay basura y eso trae como consecuencia más problemas, sobre todo porque aún se está viviendo la pandemia y no se sabe si estas personas han sido vacunadas o no y puede ser un punto importante de contagios en la ciudad, aunque en abril se vacunaron a 150 personas que viven fuera del edificio municipal, no se sabe con certeza si las que están en el campamento han sido vacunadas.

Barrera añadió que esto "Es un acto de equilibrio entre tratar de ser compasivo con esas personas y preocuparse por su salud y seguridad, sobretodo su bienestar”.

El mes de marzo pasado, el ayuntamiento aprobó más de 190 mil dólares, para vivienda y administración de los casos que se tienen registrados de personas que no tienen hogar, con personas que presentan enfermedades mentales o que tengan otra discapacidad.

Las autoridades trabajan en conjunto con diferentes agencias y organizaciones para tratar de resolver poco a poco estos problemas, tienen programas y proyectos a largo plazo para poder mejorar la calidad de vida de estas personas.