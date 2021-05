Hispano es asesinado por su esposa y su madre pide justicia

(NOTICIAS YA).-Una madre hispana ha decidido romper el silencio, luego de que su hijo fuera presuntamente asesinado a balazos por su propia esposa.

Se trata de Janet Juárez, de 22 años, quien ahora permanece arrestada y enfrenta cargos por asesinato en primer grado por el crimen que le quitó la vida a su esposo, Luis Sandoval.

Sobre este caso, se pudo conocer que luego de que ocurriera el crimen, Juárez regresó a su casa y le dijo a los testigos que le acababa de disparar a su esposo por intento de secuestro.

Ante esta tragedia, la familia del fallecido no sólo está llena de dolor, sino también de impotencia e indignación.

Patricia Márquez, madre del fallecido, indicó que la versión que las autoridades dieron en un principio sobre este hecho “es totalmente falsa”, ya que, según ella, dijeron lo que declaró Juárez.

Por esta razón, esta madre ha decidido romper el silencio y pedir justicia para su hijo.

“Él ya no puede hablar, él ya no está, pero estamos nosotros y sé que tengo mucha familia y amigos que me están apoyando y que me van a ayudar para que todo esto se aclare”, expresó.