¡Insólito! Robaron más de $740,000 de 636 iglesias en todo Estados Unidos, según FDLE

(NOTICIAS YA).- Cuatro hombres fueron arrestados en Florida por viajar a lo largo del territorio nacional robando donaciones de cientos de iglesias, según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Además, las autoridades siguen en la búsqueda de otros dos sospechosos de estos delitos.

Un total de 24 víctimas en el condado Lee, fueron inicialmente identificadas en la "Operación No Robarás" abierta el pasado mes de diciembre de 2020 por parte del Departamento de Policía de Cape Coral, donde además se tuvo conocimiento de otras víctimas que no pertenecían a esta entidad.

Los sospechosos eran de nacionalidad rumana y se encargaban de viajar a iglesias y escuelas parroquiales a robar los cheques de donaciones de sus buzones de correo. Aunque operaban desde la ciudad de Orlando, se trasladaban por todo el estado y a nivel nacional a cometer estos delitos hasta en 85 iglesias diarias, según las autoridades.

