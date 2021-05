Lanzan campaña de $116.5 millones para quienes se vacunen contra COVID-19 en California

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom introdujo una campaña para alentar a los californianos a obtener su vacuna COVID-19 con un programa de $116.5 millones, el programa de incentivos de vacunas más grande de los Estados Unidos.

Newsom hizo el anuncio de la campaña "Vax for the Win" o “Vacuna para la victoria” el jueves tras intensificar esfuerzos para vacunar a tantos residentes como sea posible antes de la fecha de reapertura prevista para el 15 de junio.

Las personas que ya han sido vacunadas también tienen la oportunidad de obtener algunas de las ganancias.

