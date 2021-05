Menores de 12 a 15 años ya son elegibles para recibir la vacuna contra covid-19 de Pfizer

(NOTICIAS YA).- Después de que la vacuna contra Covid-19 de Pfizer recibiera la aprobación del panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. En Massachusetts se estima que alrededor de 400,000 jóvenes de entre 12 a 15 años empezaron a recibir la vacuna desde el lunes, 13 de mayo a sitios de vacunación masivos así también como a centros comunitarios.

“Estábamos en la lista de espera y tenemos un apuntamiento muy rápido, y se fue todo muy rápido ahí adentro.” serina medeiros, madre de jóvenes que acudieron a vacunarse en el sitio de inmunización ubicado en el Centro de Convenciones Hynes en Boston.

El estado de Massachusetts requerirá que los menores presenten la autorización de sus padres para ser vacunados.

“Hay un momento donde se le pregunta si está usted haciendo una cita para un menor si, quien un menor y ahí mismo está el lugar para el permiso. Ahora si no quieren o no pueden hacer una cita no hay problema tienen que venir con el menor, ya sea el padre o la madre o el guardián y ahí tenemos impresas las formas” Dijo Rodrigo Martinez, Director de Mercadotecnia de CIC Health que administra el sitio.

Con más población elegible los recursos han aumentado, asegura CIC Health que también administra varios sitios de vacunación donde se ofrece la vacuna de Pfizer como el hynes center, el reggie lewis y otras clínicas comunitarias emergentes.

“Nosotros con el estado estamos dando transporte gratis con lift para que puedan ir vacunarse y luego pueden regresar a su casa o al trabajo y también para la segunda vacuna.” Dijo Rodrigo Martinez, CIC Health.

Pediatras en el sitio de vacunación ubicado en la colaborativa en chelsea donde también se ofrece la vacuna de pfizer hacen énfasis en la seguridad de la misma en este grupo de jóvenes.

“No hay ninguna información que nos dice que esta vacuna es peligrosa, que puede afectar el sistema de desarrollo, de fertilidad, si para nosotros creemos que está muy segura." Dra. Aline Hutner, Pediatra de East Boston Neighborhood Health Center.

Si usted desea vacunar a su hijo tenga en cuenta que algunos sitios inmunización que administran la vacuna de pfizer funcionan con y sin cita, así que le recomendamos visitar la página oficial del estado como http://www.mass.gov para más información sobre estos sitios.

--