¡Tampa Bay > Miami! Lightning elimina a los Panthers y se acerca al bicampeonato

(NOTICIAS YA).- El Tampa Bay Lightning venció ayer 4 goles a 0 a su rival del sur del Estado, los Florida Panthers, para ganar el juego 6, la serie, y seguir avanzando en su camino al bicampeonato en la NHL.

Las tres estrellas del juego fueron Steven Stamkos, con 2 puntos, Pat Maroon, con 1 gol, pero especialmente el portero ruso Andrei Vasilevskiy, quien tuvo 29 salvadas y dejó en 0 a Florida. Este fue el mejor partido del Lightning en esta serie de la primera ronda, que había estado pareja y dramática, pero que pudieron ganar 4 juegos contra 2. La victoria fue clave, porque de ganar los Panthers, el juego 7 habría sido en su casa, el BB&T Center de Sunrise.

Los actuales campeones sufrieron durante la serie por el honor de la Florida, especialmente en el juego 1 que ganaron 5-4, y en su derrota en tiempo extra en el juego 3 en casa. Para Tampa Bay, su siguiente rival será quien gane la serie entre los Hurricanes y los Predators. Actualmente Carolina lidera la serie 3-2. La otra semifinal ya está definida: será entre los New York Islanders, que eliminaron a los Penguins 4-2, contra los Boston Bruins, que a su vez eliminaron a los Washington Capitals.

What a historic, hard-fought series.

Proud to showcase hockey in Florida with you, @flapanthers. 🤝 pic.twitter.com/4lENXQkBdF

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 27, 2021