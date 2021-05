Tirador de San José eligió a qué compañeros de trabajo asesinar

(NOTICIAS YA).- El hombre que protagonizó el último tiroteo masivo en Estados Unidos dentro de un predio de trenes ligeros de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA) en San José, California, eligió a qué compañeros de trabajo asesinar, de acuerdo con testigos.

El tirador, que ha sido identificado como Sam Cassidy, era un empleado de VTA y la mañana de este miércoles sorprendió a sus compañeros de trabajo al llegar con dos pistolas semiautomáticas y 11 cargadores.

“Él… estaba apuntando a ciertas personas. Pasó junto a otras personas”, dijo Kirk Bertolet, un trabajador de VTA a KGO, afiliada de CNN. “Dejó vivir a otras personas mientras mataba a tiros a otras personas”, aseguró el testigo.

El saldo del tiroteo fue de nueve personas muertas, dos de ellas murieron en un hospital.

Cassidy habría aprovechado el cambio de turno para disparar a sus compañeros antes de suicidarse enfrente de los primeros agentes que respondieron a la escena, de acuerdo con los reportes.

Las autoridades continúan investigando el caso en un intento por determinar qué motivó al tirador. Incluso han registrado su casa, que terminó consumida por un incendio provocado casi al mismo tiempo en que se desató el tiroteo.

“He escuchado esas cosas, (pero) no las he escuchado oficialmente, así que no estoy segura de que haya apuntado a ciertas personas”, dijo Laurie Smith, la alguacil del Condado de Santa Clara, sobre las versiones de que el atacante fue por objetivos específicos. Sin embargo, se ha destacado que sí conocía a sus víctimas, porque eran sus compañeros de trabajo.

Resentido con su trabajo

Cecilia Nelms, quien se ha identificado como exesposa de Cassidy, asegura que él estaba resentido con su trabajo y varias veces le expresó su enojo contra sus compañeros de trabajo.

La mujer declaró a Bay Area News Group, afiliada de CNN, que estuvo casada durante 10 años con Cassidy, hasta que solicitaron el divorcio en 2005. No había tenido contacto con él durante los últimos 13 años, hasta que se enteró del tiroteo.

Ahora recuerda que a menudo hablaba con enojo sobre sus compañeros de trabajo y jefes y, a veces, dirigía esa furia hacia ella, especialmente cuando consumía alcohol, según dijo Nelms al medio local.

Identifican a victimas del tiroteo

De acuerdo con las autoridades, todas las víctimas del tirador murieron y eran empleados de VTA.

La oficina del médico forense del condado de Santa Clara identificó a las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 29 y los 63 años:

1.- Abdolvahab Alaghmandan, de 63 años, trabajó con VTA durante 20 años en el mantenimiento de subestaciones.

2.- Adrian Balleza, de 29 años, comenzó como aprendiz de operador de autobuses en 2014 y luego como trabajador de mantenimiento y operador de tren ligero.

3.- Alex Ward Fritch, de 49 años, mantenedor de subestaciones.

4.- José Dejesus Hernandez III, de 35 años, comenzó en 2012 como mecánico de tránsito, luego se convirtió en electromecánico y luego pasó al mantenimiento de subestaciones.

5.- Lars Kepler Lane, de 63 años, comenzó en 2001 como electromecánico, luego se convirtió en un trabajador de líneas aéreas.

6.- Paul Delacruz Megia, de 42 años, comenzó en 2002 como aprendiz de operador de autobús, luego operador de tren ligero, supervisor de transporte, supervisor de la división de tránsito y superintendente asistente en la gestión de servicios.

7.- Timothy Michael Romo, de 49 años, se desempeñó durante 20 años como trabajador de líneas aéreas.

8.- Michael Joseph Rudometkin, de 40 años, comenzó en 2013 como mecánico, luego como electromecánico y luego como trabajador de líneas aéreas.

9.- Taptejdeep Singh, de 36 años, comenzó en 2014 como aprendiz de operador de autobús y luego operador de tren ligero.

El alcalde de San José, Sam Liccardo, destacó que todas las víctimas eran trabajadores esenciales, que su vida y se presentaron todos los días a trabajar durante la pandemia.

