Embarazada salvó a 3 niños de ahogarse en una playa de Michigan

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Michigan está siendo admirada como una heroína luego de arriesgar su vida para salvar a tres niños en peligro de ahogarse en una playa, algo que hizo sin dudar a pesar de su embarazo y de estar cuidando de sus propios hijos.

Alyssa Dewitt, con cinco meses de embarazo, decidió llevar a sus hijos a la playa en el Lago Michigan el pasado martes para disfrutar de la tarde.

La familia se instaló frente al mar cerca del muelle de First Street Beach y todo parecía tranquilo hasta que la mujer vio varios brazos ondeando sobre aguas turbulentas.

Dewitt vio con atención la zona, y pronto se dio cuenta que eran tres niños luchando por salir del agua, cuya fuerza de la corriente los golpeaba contra la pared del muelle.

“Se estaban ahogando literalmente frente a mis ojos y no había una persona en ese lado de la playa a la que pudiera gritar pidiendo ayuda. Estaba vacío”, escribió la mujer en una publicación de Facebook, citada por People.

La madre llamó de inmediato al 911 a la par que corrió hacia el muelle en busca de los niños, que para ese punto ya no podían ni siquiera mantener sus cabezas fuera del agua, según relató al medio local WPBN.

El ruido del ambiente complicó la comunicación con el operador de la línea de emergencia. Sabiendo que no podía perder más tiempo, Alyssa gritó que unos niños estaban ahogándose y tomó el rescate en sus propias manos.

A pesar de cargar a un bebé en el vientre, la mujer se recostó boca abajo sobre el muelle y extendió sus brazos intentando llegar a cada uno de ellos.

“No sé si hubieran salido con vida si no los hubiera visto”, destacó la madre al mismo medio local, explicando que sus primeros intentos la hicieron perder la esperanza porque cada que lograba llevarlos un poco hacia ella una ola los aplastaba.

“Esta parte se quedará conmigo para siempre. Esta chica me miró y dijo: ‘Me voy a morir’. Me hace llorar cada vez que lo pienso”, recordó Alyssa y agregó: “Dije ‘te lo prometo. No voy a dejar que mueras aquí. Te sacaré de esta agua’”.

Y finalmente lo hizo. Aunque ahora no está segura de cómo lo logró, Alyssa sacó a cada uno de los niños del agua y para cuando la policía llegó todos estaban a salvo.

“Afortunadamente, todas las partes involucradas sufrieron heridas leves, pero sin las acciones de esta heroica jovencita fácilmente podría haber resultado diferente”, dijo el jefe de policía de Manistee, Josh Glass, a WPBN.

De acuerdo con los informes, dos de los niños estaban nadando en el área cuando fueron superados por la fuerza del agua y entonces otro niño mayor del mismo grupo fue a tratar de ayudarlos.

Tras la heroica acción, Alyssa fue a una sala de emergencias para asegurarse de que su bebé estuviera bien y afortunadamente está a salvo, ahora agradece que estuvo en el lugar y momento correcto para salvar tres vidas.