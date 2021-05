Encuentran cadáver de menor en zona remota al oeste del valle

ACTUALIZACIÓN:

(NOTICIAS YA).- En su más reciente convocatoria, el Teniente Ray Spencer dijo que se trata de un menor hispano de 10 años con cabello oscuro, mide 4'11" de estatura y pesa aproximadamente 123 libras.

NOTA ORIGINAL:

LVMPD / Conferencia de prensa

(NOTICIAS YA).- Detectives de la policía metropolitana de Las Vegas se encuentran investigando un complejo caso de homicidio. En conferencia de prensa el Teniente Ray Spencer dijo que el menor fue "claramente víctima de asesinato".

La mañana del viernes 28 de mayo, una persona que se encontraba excursionando cerca de Mountain Springs -al oeste del valle- entre State Route 160 y el marcador 20 localizó detrás de un arbusto el cadáver del menor. De acuerdo a la policía, la víctima puede ser anglosajón, hispano o asiático y tendría entre 8 a 12 años de edad.

Help us identify the 8-12-year-old boy found deceased near Mountain Springs Trailhead, on MM20, SR160.

Anyone who recognizes the child, or believes they know the child on the sketch is urged to contact the LVMPD Homicide Section by phone at 702-828-3521. pic.twitter.com/VONCCBOJLt

— LVMPD (@LVMPD) May 29, 2021