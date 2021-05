¿Está inscrito en la lotería de vacunas de Colorado? Verifique el estado de su vacuna aquí

(NOTICIAS YA).-El gobernador Jared Polis anunció el martes un nuevo programa llamado Colorado Comeback Cash, que contará con cinco premios de $1 millón entregados a partir del viernes 4 de junio, cuando se anuncie el primer ganador.

Entonces, ¿cómo puede participar para tener la oportunidad de ganar la lotería de vacunas de Colorado? De acuerdo con el anuncio, las entradas son automáticas cuando una persona recibe al menos la primera inyección de la vacuna COVID-19 y la información de vacunación de la persona es recibida y aceptada como válida por el Sistema de Información de Inmunización de Colorado antes de las 11:59:59 pm hora estándar de la montaña el noche antes del juego. Esa es la única forma de ingresar al sorteo.

Puede consultar su registro de vacunación aquí: https://ciis.state.co.us/public/Application/PublicPortal

¿Qué pasa si mi registro de vacunación no aparece en el sitio web?

Según Colorado.gov, esto es lo que debe hacer:

Si no ha podido verificar su información de vacunación a través del portal en línea del Sistema de Información de Inmunización de Colorado (CIIS), lo más probable es que la información que proporcionó el proveedor no coincida exactamente con la que está ingresando en el portal. Al buscar en el portal, los siguientes campos deben coincidir exactamente con lo que ingresó el proveedor: nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y número de teléfono móvil y / o dirección de correo electrónico. Si ingresó su información en el portal y cree que la ingresó exactamente como lo hizo el proveedor, debe comunicarse con su proveedor para asegurarse de que su información se ingresó con precisión. Si eso no es posible, puede comunicarse con la Mesa de ayuda de CIIS para verificar que está en el sistema y / o actualizar su información de contacto en su registro de CIIS.

¿Quién es elegible para ganar?

Eres elegible para ganar si:

Es un residente del estado de Colorado. Tiene al menos 18 años de edad. No es un administrador del Sistema de Información de Vacunas de Colorado, un empleado de la Lotería de Colorado que realiza el sorteo, un auditor que certifica el sorteo, el Gobernador del Estado de Colorado, el Vicegobernador del Estado de Colorado o el Director Principal de la Lotería de Colorado. Recibió al menos su primera dosis de la vacuna COVID-19 si recibe la vacuna Pfizer o Moderna o una dosis si recibe las vacunas Johnson & Johnson y su información está contenida en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado (CIIS). No haber ganado la lotería antes. Haber firmado y presentado toda la documentación y las autorizaciones requeridas como parte del proceso de reclamaciones dentro de los plazos requeridos.

Sin embargo varias personas han informado presentar problemas con el registro, que deberían ser elegibles, y no aparecen en la base de datos CIIS del estado.

Específicamente, un veterano dijo que el centro ambulatorio en el que recibió sus vacunas estaba en Cheyenne Wyoming. Le preocupa que él y otros veteranos no sean elegibles.

Un portavoz de CDPHE dice: “Nos complace anunciar que las personas vacunadas a través del VA serán elegibles. Las conversaciones con el Departamento de Defensa están en curso y confiamos en que pronto tendremos más noticias positivas que informar”.

Igualmente dijo que “hay más de 5,6 millones de entradas de vacunas COVID-19 en CIIS, y estamos seguros de que la base de datos está funcionando como debería. Tenemos 10 miembros del personal dedicados a garantizar que los datos sean precisos".

El CDPHE también informó que los residentes de Colorado que fueron vacunados fuera del estado pueden no estar en el archivo:

“Es probable que los residentes de Colorado que fueron vacunados fuera del estado no tengan su (s) vacuna (s) COVID-19 en su registro en CIIS. CIIS no recibe automáticamente datos de vacunación para los residentes de Colorado de proveedores que no pertenecen a Colorado. Pueden ponerse en contacto con la mesa de ayuda de CIIS y, si proporcionan un comprobante de vacunación, el personal de CIIS puede agregarlos”.