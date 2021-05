No más mascarillas en Universal para personas vacunadas contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- A partir de este sábado, Universal Orlando no requerirá el uso de mascarillas a sus visitantes completamente vacunados contra el COVID-19, según informó la compañía en su página web.

Luego de que Universal publicara que no exigirían los recubrimientos faciales al aire libre en sus parques temáticos semanas atrás, este nuevo anuncio permite a las personas que ya han sido totalmente inmunizadas contra el coronavirus estar sin mascarillas a lo largo de sus instalaciones.

Universal indica en su portal oficial que esta medida ha sido tomada de acuerdo a las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por lo que ya no pedirán a sus visitantes cubrir sus rostros en lugares tanto interiores como en exteriores.

Además, Universal asegura que no requerirá prueba de vacunación contra el COVID-19 a sus visitantes, pero esperan que quienes no estén completamente inmunizados, usen sus mascarillas cuando se encuentren en espacios interiores.

Asimismo, exhortan a las personas a mantener una "distancia segura" entre grupos de viaje y reiteran que mantendrán los más altos estándares de desinfección y limpieza en sus instalaciones.

Ahora, si usted visita Universal Orlando no tendrá que pasar por más controles de temperatura para entrar a sus parques temáticos y si está completamente vacunado contra el COVID-19 no necesitará usar mascarilla en ellos. Sin embargo, se hace un llamado de consciencia a quienes aún no hayan completado su ciclo de inmunización contra la enfermedad a cubrir sus rostros para protegerse y cuidar a las demás personas.

Por otra parte, a partir del próximo 27 junio, los empleados de Universal recibirán un incremento en sus salarios y comenzarán a pagar $15 por hora a los nuevos trabajadores, convirtiéndose en la primera compañía de parques temáticos de Florida Central en pagar esta cantidad a su fuerza laboral.

