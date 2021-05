Patrulla fronteriza tendrá un operativo de máxima vigilancia en las playas de San Diego

(NOTICIAS YA).- Durante el fin de semana feriado estarán buscando embarcaciones sospechosas que podrían traer a bordo migrantes tratando de ingresar a suelo estadounidense.

Según la patrulla fronteriza entre el año fiscal 2019 y el 2020 los arrestos en el mar aumentaron un 92%.

“En este año fiscal 2020 hemos hecho 1273 arrestos y este año ya llevamos 1,100,” señaló Juan Torres, agente de la Patrulla Fronteriza.

Por lo que la agencia desplegará más recursos durante el fin de semana feriado.

“Estamos buscando cosas fuera de lo ordinario, van a haber muchas embarcaciones de la gente de aquí de San Diego pero embarcaciones con mayor capacidad de la que deberían tener,” dijo el agente Torres.

Recordemos que el pasado 2 de mayo una embarcación se estrelló en la costa de Point Loma. Incidente en el que tres personas fallecieron y otras 30 fueron rescatadas.

Nuevos detalles sobre naufragio mortal en Point Loma

Luego el 20 de mayo, autoridades ubicaron una panga cerca de la costa de La Jolla y aunque auxiliaron a 10 migrantes pero una persona murió.

Descubren panga abandonada en playas de San Diego, tercera panga en la semana

“Le puede costar al inmigrante hasta 15 mil dólares para cruzar por vía marítima,” indicó el agente Torres.

Activistas piden que la administración del presidente biden se comprometa con la comunidad migrante.

“La solución no debe ser únicamente más recursos para tratar de frenar la entrada de barcos sino cómo puede cambiar la política para que los migrantes puedan de una forma humanitaria presentarse en los puertos,” dijo Pedro Ríos, director del Comité De Amigos De San Diego.

También piden que se facilite el proceso para pedir asilo para que no mueran más inmigrantes intentando cruzar a suelo estadounidense.

“Las personas que se están presentando en las garitas que tengan un proceso humanitario sin que tengan que seleccionar rutas más peligrosas,” agregó Ríos.

La Patrulla Fronteriza le recuerda al público que el contrabando de personas es un delito federal y las condiciones del mar son altamente peligrosas.

“Mucha gente no sabe nadar, no saben las condiciones de la embarcación, la experiencia del operador, no hay comida, no hay agua, no saben cuánto tiempo estarán viajando,” añadió el agente Torres.

Este operativo estará en efecto hasta el martes y se le pide a cualquier persona que visite las playas de San Diego y vea algo sospechoso que marque a las autoridades.