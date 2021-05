Si niegan el asilo y se sale de EE.UU. ¿Al reingresar se puede solicitar residencia por matrimonio?

(NOTICIAS YA).- Salir de los Estados Unidos cuando se está en medio de un proceso migratorio, usualmente es preocupante para quien está en las gestiones, sin embargo el abogado José Pertierra responde lo que sería más recomendable, basado en el marco legal.

PREGUNTA UNO

Me llamo Ángeles y soy de Veracruz, México. Estoy haciendo los trámites para mi residencia, a través de mi esposo quien es residente de Estados Unidos. Me han citado para una entrevista en Juárez dentro de tres semanas.

Yo no conozco a esa ciudad, y me dicen que es muy peligrosa. ¿No hay manera que pueda ir a Veracruz para la entrevista? Allá tengo mi mamá y mis hermanos.

RESPUESTA UNO

Ángeles, lo siento mucho pero el consulado estadounidense que otorga las visas de inmigrante está en Juárez y no en Veracruz.

Sin querer disminuir el peligro que pueda haber en Juárez para los viajeros, te puedo decir que si las únicas noticias que recibimos en EU del extranjero son los asesinatos y secuestros es lógico que estemos preocupados.

Pero tu no eres narcotraficante y no eres blanco de los cárteles. Si vas a un hotel cerca de la embajada y de ahí al médico para tus exámenes y posteriormente al consulado, no creo que tengas peligro.

El consulado no exige que vaya tu esposo contigo, pero si te sientes más segura con él a tu lado pídele que te escolte. Míralo de esta manera: estás a punto de hacerte residente permanente de EU.

No más vivir con el miedo de poder ser deportada por no tener papeles. Solo te falta vencer a este último obstáculo. Fuerza, Ángeles, fuerza. Y... Felicidades.

PREGUNTA DOS

No tengo papeles. Me llamo Roger y soy guatemalteco. Quiero hacer un caso a través de mi esposa. Ella es residente.

Entré en el 97 por la frontera, y no tuve problemas. Pedí asilo en el 2001 y me deportaron, porque me negaron el asilo.

Salí en el 2009 y regresé después de un mes en Guatemala. No me agarraron cuando hice nuevamente el cruce. Nos casamos en enero de este año. ¿Qué nos aconseja?

RESPUESTA DOS

Roger, estás frito. No puedes lograr la residencia sin primero pasarte 10 años en Guatemala.

Una persona que ha estado más de un año ilegalmente en EU y posteriormente sale, le cae encima la ley del castigo de los 10 años.

Pero puede pedir un perdón que neutralizaría esa ley del castigo. Sin embargo, como vos saliste y volviste a entrar, no calificas para pedir ese perdón y obligadamente tienes que estar 10 años fuera de Estados Unidos.

No hagas el caso, porque si te vas a procesar la residencia ante el consulado de Estados Unidos en Guatemala, allá te darán la mala noticia y te quedarás en la tierra de la eterna primavera por los próximos 10 años. Lo siento.