Después de dar positivo al COVID 19 y ser hospitalizado ahora vacuna a la gente para que no sufran lo que vivió

Frank Arredondo residente del Valle, es una de las primeras personas que fue diagnosticada en contraer el virus del COVID 19, cuando hace poco más de un año empezaba la pandemia en el Condado de Hidalgo.

Fue a principios del mes de abril del 2020, cuando la prueba que se hizo Arredondo salió positiva al virus, a raíz de esta situación los síntomas que presentó cada vez fueron empeorando su salud, por lo que tuvo que ser hospitalizado, donde tuvo que estar internado por 15 días y ser conectado a un ventilador.

Pasar por esta enfermedad y reportarse como grave, lo hizo tomar conciencia de todo lo que puede provocar esto y ahora quiere ayudar a otras personas a toda su comunidad, Frank Arredondo comparte lo que vivió al enfermarse de coronavirus y motiva a la gente para que tome la decisión de vacunarse contra el COVID 19.

"Cuando me enferme el año pasado, no teníamos todas las medicinas que están disponibles en estos días no tenía plasma convaleciente y por supuesto no teníamos la vacuna." Dijo Arredondo.

El Señor Arredondo es farmacéutico y ha podido estar en clínicas de vacunación, administrando la vacuna a cientos personas de todo el Valle, mismos a los que les comparte como enfrentó la enfermedad, pidiendo que aprovechen lo que el gobierno esta ofreciendo, la vacuna, que cuando él se contagió no existía.

"Para mi es una cosa muy personal porque yo me enferme de ese virus y no quiero que mis pacientes y las familias de mis pacientes sufran las cosas que yo sufrí y por supuesto lo peor que puede pasar” agregó.

Después de verse tan grave Frank Arredondo hoy puede disfrutar de una vida sana, afortunadamente el virus no dejó secuelas en su organismo.

Si quiere registrarse para recibir su primera dosis de la vacuna contra el covid-19 o su segunda dosis sin importar si recibió la primera en otro lugar, puede visitar la página www.cvs.com.