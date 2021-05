Invalidados los supuestos votos de Ricardo Rosselló

(NOTICIAS YA).- El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, Francisco Rosado Colomer, declaró que se desconoce cómo llegó el sobre con los supuestos votos ausentes del exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz para la elección especial del pasado 16 de mayo para escoger a seis delegados proestadidad, por lo que fueron anulados.

“Estos sobres aparecieron en el lobby de Operaciones Electorales. Los sobres no tienen dirección de remitente, no tienen la pegatina que nosotros utilizamos y no es el medio por el cual se reciben los sobres de voto ausente, que es la modalidad que solicitó el señor Rosselló y su esposa”, dijo el funcionario en entrevista con Radio Isla 1320 AM.