¿Qué está cerrado durante este Memorial Day en San Diego?

(NOTICIAS YA).-Oficinas locales, estatales y federales de gobierno en el condado de San Diego permanecerán cerradas este lunes en el marco del Día de los Caídos (“Memorial Day”).

En la ciudad de San Diego, los cierres incluyen oficinas administrativas, en Centro Natural Tecolote, bibliotecas y centros recreativos.

Habrá una demora de un día en la recolección de basura, reciclaje y deshechos para los clientes del Departamento de Servicios Ambientales. La recolección normal se reanudará el 7 de junio.

Los espacios públicos que permanecerán abiertos serán campos de golf, el Lago Chollas, la Reserva San Vicente, Miramar Landfill y el Parque Regional Mission Trails, la Casa del Prado y el Gimnasio Minicipal.

Las oficinas y bibliotecas del condado también estarán cerradas, al igual que los centros comunitarios en Fallbrook, Lakeside y Spring Valley.

Los parques y espacios abiertos del condado permanecerán abiertos.

Las restricciones de tiempo para estacionarse en las calles y zonas amarrillas en San Diego no se harán cumplir, pero las zonas rojas, blancas y azules se seguirán aplicando.

#MTSAlert On Monday, May 31, MTS will operate a holiday service schedule. Most routes will operate a Sunday service schedule. Memorial Day is a Friends Ride Free holiday, so every paying adult passenger can bring a guest on board for free: https://t.co/1xG3rZDsOe pic.twitter.com/P97yk4mGod

— San Diego MTS (@sdmts) May 27, 2021