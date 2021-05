No fue tiroteo sino patineta la que desató el caos en centro comercial de Texas

(NOTICIAS YA).- Durante este Día de los Caídos se reportó un tiroteo activo que desató el caos dentro de un exclusivo centro comercial en Texas, pero en realidad todo se trató de una patineta que fue golpeada contra el piso.

La tarde de este lunes se registró una escena caótica en el centro comercial NorthPark Center, en Dallas, cuando unos estruendos resonaron por el lugar haciendo creer a los clientes que estaban atrapados en un tiroteo.

Tras los reportes, la policía confirmó que atendieron un “incidente de tiroteo”, que tenían a una persona en custodia y no reportaron víctimas.

@PIODPD heading to a shooting incident at Northpark Mall. Early information is that one person is in custody. No shooting victims located at this time. Stand by for updates.

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2021