Continúa la búsqueda del joven desaparecido en un lago de Winter Park

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Winter Park pide ayuda para localizar a un joven de 21 años que desapareció este lunes en el Lago Osceola cuando entró a nadar.

El joven que fue identificado este lunes como Charles Carter, se encontraba el lunes de Memorial Day a bordo de un bote, cuando aproximadamente a las 7:30 p.m. se sumergió en el Lago Osceola para nadar y no resurgió, según la policía.

A pesar de la intensa búsqueda por parte de diferentes agencias de la ley, entre ellas el equipo de buceo del Departamento de Bomberos de Maitland, el Departamento de Policía de Winter Park, la unidad de Marina de la Oficina del Alguacil del condado de Orange y el Departamento de Bomberos de Winter Park, no se ha conseguido ningún rastro de Carter.

Las autoridades indicaron que continuarán con sus esfuerzos hasta localizar a Carter.

Se insta a cualquier persona que tenga información a reportarla ante el 911 o el Departamento de Policía de Winter Park.

#Missing Swimmer. Recovery efforts are ongoing and will continue until the missing swimmer is located. pic.twitter.com/JuhNHSC6aN

— Winter Park Police (@WinterParkPD) June 1, 2021