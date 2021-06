Copa Oro 2021 en Orlando: qué partidos tendrá el Exploria Stadium

(NOTICIAS YA).- El torneo continental de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) se jugará, como cada dos años, y desde 2005 sin falta, en los Estados Unidos. En esta ocasión, por primera vez Orlando será una de las sedes.

La Copa Oro, a celebrarse entre el 10 de julio y el 1º de agosto, se jugará en su mayoría en Texas. The City Beautiful se une a Arlington, Houston (con dos estadios), Austin, Dallas, Frisco, entre las ciudades texanas que albergarán partidos, además de Glendale (AZ), Kansas City (KA) y Las Vegas, donde se jugará la gran final el 1º de agosto, en el Allegiant Stadium.

NEWS: @ExploriaStadium will host six @GoldCup matches across the entire competition.

Le tocarán seis partidos en total, cinco de ellos del grupo C, y uno más del grupo D:

Jamaica vs Surinam

Costa Rica vs Ganador Preliminar 8

Costa Rica vs Surinam

Jamaica vs Ganador Preliminar 8

Costa Rica vs Jamaica

Panamá vs Granada

Los boletos ya están disponibles a través de la página oficial de la Copa Oro. A partir del 20 de junio, los partidos del Orlando City y del Orlando Pride en el Exploria Stadium tendrán 100% de capacidad, por lo cual se espera también estadios llenos para cuando llegue la Copa Oro.

🤩 ¡Emoción al máximo! 🤩

Estos son los grupos de la #CopaOro21 🏆

All set!

Here are the Groups of the #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs

— Gold Cup (@GoldCup) May 13, 2021