Corte Suprema falla contra solicitantes de asilo en tema de credibilidad

(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema decidió este martes a favor del gobierno de Estados Unidos en una disputa sobre si los tribunales federales pueden considerar creíble el testimonio de solicitantes de asilo cuando los hechos del caso sean dudosos.

Con su decisión, el Tribunal revocó un fallo de la corte de apelaciones del Noveno Circuito que encontró creíbles las afirmaciones de dos solicitantes de asilo.

En una opinión unánime en los casos consolidados de Garland vs.Dai y Garland vs. Alcaraz-Enriquez, los magistrados rechazaron el enfoque de la corte de apelaciones, que anteriormente había tomado el testimonio de los solicitantes de asilo como creíble al revisar casos en los que los tribunales de inmigración guardaron silencio sobre la credibilidad de los solicitantes.

Al ponerse del lado del gobierno, la Corte Suprema concluyó que la regla del Noveno Circuito "no se puede conciliar" con los términos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que exige un estándar de revisión "altamente deferente" cuando los tribunales federales revisan las decisiones de la Junta de Inmigración Apelaciones.

El juez Neil Gorsuch escribió en la opinión que en lugar de suponer que el relato de un solicitante de asilo es un hecho, la Junta de Apelaciones de Inmigración debería revisar el trabajo de los buscadores de hechos y aplicar "aplicando una presunción de credibilidad" solo "si no hay una determinación de credibilidad adversa explícita".

“Nada en el INA contempla algo como la postura que ha adoptado el Noveno Circuito”, escribió Gorsuch. "Y hace mucho tiempo que se resolvió que un tribunal de revisión 'generalmente no es libre de imponer' requisitos procesales adicionales establecidos por el juez a las agencias que el Congreso no ha prescrito y la Constitución no obliga".

CREDIBILIDAD

En uno de los casos bajo consideración, Ming Dai solicitó asilo en los Estados Unidos, alegando que China trató de perseguirlo por violar la política del gobierno de un solo hijo. En el otro caso que también se consideró, César Alcaraz-Enríquez pidió permiso para permanecer en EE.UU. porque temía ser perseguido en México.

En ambos casos, ningún juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración logró determinar la credibilidad, y el Noveno Circuito consideró creíble el testimonio de los solicitantes de asilo en su propia revisión, y dictaminó que Dai era elegible para el asilo y ordenó al tribunal de inmigración que reconsiderara el caso de Alcaraz-Enríquez.

Pero en su fallo de este martes, la Corte revocó ambas decisiones del Noveno Circuito.