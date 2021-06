Dr. Peter J. Hotez advierte sobre Covid-26 y Covid-32, si no se conoce el verdadero origen del COVID 19

A más de un año de estar viviendo las consecuencias de la enfermedad provocada por el virus del COVID 19, originándose en la ciudad de Wuhan aparentemente provocado por comer murciélagos, lo cierto es que muchos aún se preguntan de la verdadera existencia del SARS-Cov2 que invadió al mundo, arrastrando la economía mundial y dejando un impacto social sorprendente para todos los pobladores de la tierra.

Loa orígenes reales siguen sin conocerse, ante esto ha resurgido nuevamente la hipótesis que varios republicanos dieron a conocer e que había la posibilidad de que el virus saliera de un laboratorio, ahora es retomada por el presidente Biden y ha tomado mucha relevancia, al pedir a su equipo de inteligencia la investigación y saber el verdadero origen del virus, si fue transmitido por animales o si tiene otra existencia como un grave error que saliera de un laboratorio, entregando un informe en 90 días.

Esta información que ha estado presente y puede convertirse en una teoría de que el SARS-CoV-2 pudo realmente haber escapado de un laboratorio “Exactamente lo que hizo el Instituto de Virología de Wuhan. Estaban usando estos virus en un laboratorio BSL-2 y, ahora sabemos, infectando animales. Eso crea la oportunidad de una fuga de laboratorio. Puede que no sea el escenario más probable sobre cómo se escapó este virus, pero tiene que seguir siendo un escenario” La búsqueda de señales de que el virus surgió de la vida silvestre no ha dado resultados, dijo Gottlieb en "Face the Nation" de CBS News, quien es miembro de la junta directiva de medicamentos de Pfizer.

Ante toda esta incertidumbre, los expertos dicen que no saber el origen que puede poner nuevamente a la población en riesgo con nuevas cepas o incluso de nuevos virus completamente desconocidos para la ciencia.

El Dr.Peter J. Hotez, Profesor de Pediatría y Virología Molecular y Microbiología en el Baylor College of Medicine, Co Director del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, ha informado en una entrevista por televisión "Habrá Covid-26 y Covid-32 a menos que comprendamos completamente los orígenes de Covid-19", dijo en "Meet the press" de NBC."Necesitamos un equipo de científicos, epidemiólogos, virólogos, ecologistas de murciélagos en la provincia de Hubei durante un período de seis meses y un año", dijo Hotez

Ante el anuncio que hiciera el presidente Joe Biden sobre el origen del Covid 19, la tespuesta del gobierno Chino no se hizo esperar, por medio de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha rechazado rotundamente lo dicho por el presidente de los Estados Unidos, para investigar los orígenes del virus de que podría haber salido de un laboratorio.

Ahora muchos se ponen a pensar qué fue exactamente lo qué pasó, los cambios radicales en el estilo de vida de todos los habitantes, el miedo a la enfermedad, el desconocimiento total de cómo afectaría a la humanidad, en pocas palabras la desconcertante incógnita de no saber qué hacer ante la amenaza de la pandemia.

Durante este año muchos científicos se han dado a la tares de realizar un sin número de investigaciones para saber cómo enfrentar la pandemia, pero si no se sabe exactamente su origen quedan muchas dudas al aire que no pueden resolver el problema a corto plazo, se necesita conocer más del origen y del desarrollo del virus.