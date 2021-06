Madre salvadoreña pide ayuda para encontrar a su hija de 13 años

(NOTICIAS YA).- Adriana Patricia Ramirez Valle de 13 años de edad desapareció sin dejar rastro el 14 de mayo. Tras casi un mes desde su desaparición, su madre indica que teme que se encuentre en manos de pandilleros.

“Ella tenía unas amistades que yo le encontré en su teléfono y pues mi temor es que este la tengan en cautiverio o algo o amenazara... Encontré estas conversaciones en el celular de mi hija. Tengo miedo de que le hayan hecho algo o que la tengan contra su voluntad, o que la hayan amenazado y le están prohibiendo que se comunique conmigo”, explicó su madre, quien por razones de seguridad optó no dar a conocer su nombre.

El temor de esta madre salvadoreña crece cada día desde que desapareció su hija después de cumplir 13 años en su hogar sobre la Sullivan Drive en Cheverly, MD.

“Tengo miedo por unas amistades que le encontré en su teléfono, se miran que son muchachos que publican cosas pandilleriles. Parece que se la tragó la tierra, salgo a las calles a buscarla y nada. La policía dice que la busca pero nada”, agregó.

Grabados en el celular de la joven quedaron algunas conversaciones en las que según la madre salvadoreña su hija tuvo con otro joven.

“Ya la policía lo investigó y dice que no sabe nada y que no la ha visto. Si no está con él, con quien más. Todas mis noches son de angustia, yo quisiera salir a buscarla a un lugar específico pero no se. En mis mañanas me levanto, abro la puerta. Mi deseo es que la vea sentada afuera esperando a que le abra pero nada, nada y me imagino muchas cosas que le pueden estar pasando a ella”, expresó.

Adriana mide 5 pies y 5 pulgadas y pesa unas 107 libras. Tiene el cabello y los ojos oscuros. Fue vista por última vez con un pantalón, camisa y zapatos marca Nike color negro.

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de la menor llame al 301-352-1200.