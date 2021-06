(NOTICIAS YA).- Organizaciones sindicales en Puerto Rico, advirtieron hoy al gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal que paralizarán el País si no se cancela el contrato con la compañía LUMA Energy.

En conferencia de prensa, denunciaron que este acuerdo aumenta las tarifas, permite al consorcio irse del País si azota un huracán y que desplaza a miles de trabajadores.

“Le estamos advirtiendo al abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, que no habrá paz en Puerto Rico si no se deroga el contrato y se escucha a un pueblo que exige, no solo una AEE pública y más eficaz, sino también libre de combustibles fósiles”, dijo Carlos Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros, en rueda de prensa frente a las oficinas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Santurce.