Rescatan hombre atrapado dentro de auto en llamas tras choque en San Diego

(NOTICIAS YA).-Un grupo de personas rescataron a un hombre al quedar atrapado dentro de su vehículo en llamas, tras un choque esta madrugada en la interestatal 8 cerca de College Area.

El accidente se registró este martes alrededor de las 12:30 a.m., en la autopista I-8 cerca del área universitaria de San Diego. Un testigo que se dirigía a casa, ayudó en el rescate de las personas involucradas en el accidente. Él y otros conductores trabajaron para liberar a un hombre que estaba dentro de un automóvil en llamas.

"Terminamos llevándolo a un lado porque el auto estaba en llamas", dijo Nick Lehay. “Terminé regresando para ver si había más gente en el auto. No pude ver nada, el auto estaba prácticamente convertido en humo en ese momento. Sabía que era peligroso acercarme, pero en realidad no me importaba, solo me estaba asegurando de que no hubiera nadie más allí”.

Bomberos del Departamento de San Diego trabajaron para controlar las llamas que envolvían todo el automóvil en el medio de la autopista y al menos tres personas involucradas en el accidente fueron trasladadas al hospital.

El accidente está bajo investigación.