Alerta de calor extremo para el condado de San Diego; aumenta riesgo de incendios

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor excesivo para el Condado de San Diego con temperaturas arriba de los 100 grados.

Los vientos moderados en medio de condiciones secas y cálidas aumentarán el riesgo de incendios forestales el miércoles en las montañas y desiertos del condado de San Diego, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La advertencia de calor excesivo estará vigente desde las 11 a.m. del miércoles hasta las 9 p.m. del viernes en los desiertos.

Los vientos del oeste serán suaves por la mañana, pero aumentarán a 15-20 millas por hora en ambas áreas el miércoles por la tarde, con ráfagas que podrían llegar a 30 millas, dijeron los meteorólogos.

⚠️FIRST EXCESSIVE HEAT WARNING OF THE SEASON ⚠️ Very hot temperatures are expected for the second half of the work week. Overnight low temperatures will only fall in the mid- to upper-70s in the lower deserts, allowing for minimal relief in high heat risk.#CAwx pic.twitter.com/NVYthGrTCe

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 1, 2021