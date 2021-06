Cómo recibir el cheque mensual por hijos

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) empezará a enviar el 15 de julio los pagos mensuales por el crédito tributario por hijos, que fue incluido en el último paquete de estímulo aprobado por el Congreso en marzo.

Herramientas Que Ayudarán A Recibir Los Cheques Mensuales Por Hijos

El crédito será distribuido mediante cheques mensuales. Los padres con hijos de 5 años o menos podrían recibir a partir del 15 de julio hasta diciembre de este año, un pago de $300 mensual por cada uno, mientras que aquellos con niños de entre 6 y 17 años podrían obtener $250 cada mes.

El IRS dijo que las familias que califican para el Crédito Tributario por Hijos recibirán los pagos mensuales sin tomar ninguna otra medida.

Sin embargo, el IRS solo puede enviar los pagos mensuales si tiene cierta información a mano sobre las personas que califican.

Cuáles Padres Califican Para Los Cheques Mensuales Por Hijos?

En la mayoría de los casos, esa información provendrá de las declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2019 o 2020.

Eso excluye a las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos ya sea porque no ganan lo suficiente o cualquier otra razón válida.

Aunque el IRS no tenga esa información, todavía hay una forma de recibir los pagos mensuales de crédito tributario por hijos sin que se haya presentado una declaración de impuestos reciente.

Dependiendo del ingreso bruto ajustado (AGI) de 2020, puedes presentar una declaración de impuestos "simplificada" o una declaración completa usando ciertos montos en dólares.

Qué Hay Que Hacer Para Obtener Los Cheques Mensuales Por Hijos

Una declaración de impuestos "simplificada" puede ser presentada si no estás obligado a rendir una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2020, no has presentado una declaración de 2020 y no eres residente de un territorio de Estados Unidos.

Puedes presentar la declaración simplificada en papel o electrónica utilizando el Formulario 1040, el Formulario 1040-SR o el Formulario 1040-NR.

Las personas con 0 ingresos no pueden presentar una declaración federal electrónicamente porque el software de preparación de impuestos y los parámetros de procesamiento de declaraciones no aceptan entradas de $0 de AGI.

Para esa situación, el IRS tiene reglas especiales para los no contribuyentes que tienen un ingreso bruto ajustado cero para el año fiscal 2020 y desean presentar una declaración de impuestos electrónica. Dado que no existen problemas de procesamiento similares con las declaraciones en papel, las reglas especiales solo se aplican a las declaraciones presentadas electrónicamente.