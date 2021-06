Hallan cadáver en motel, sospechan es de niño de 6 años desaparecido en Texas

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Texas informaron el hallazgo del cadáver de un niño en la habitación de un motel y sospechan que pertenece al pequeño Samuel Olson, de 6 años, reportado como desaparecido el pasado 27 de mayo y cuya madrastra ha sido detenida tras caer en diversas contradicciones.

Samuel Olson fue reportado como desaparecido durante la tarde del pasado jueves en Houston por Theresa Balboa, novia de su padre, quien ha sido acusada de alterar evidencia.

La mujer fue detenida luego de que las autoridades encontraron el cadáver, que creen se trata de Samuel, en una habitación del motel Best Western en Jasper, a unas dos horas al noreste de Houston, durante la noche del martes.

LEE: Niña desaparece luego de que sus padres la dejaron sola durante la noche

Heather Morris, jefa asistente de investigaciones criminales del Departamento de Policía de Houston, destacó que la Policía de Jasper se comunicó con Balboa en el motel y finalmente se descubrió el cuerpo de un niño pequeño.

Por su parte, Troy Finner, jefe de la Policía de Houston, confirmó el hallazgo del cuerpo por medio de una publicación en Twitter.

A possible suspect is in custody and will be interviewed by our homicide investigators. More details will be provided at a news briefing tomorrow. I ask the entire Houston community to join HPD in sending prayers for Samuel and his family. 2/2 #hounews

— Troy Finner (@TroyFinner) June 2, 2021