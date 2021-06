Niña de 14 años baleada por agentes de Volusia, tras atacarlos junto a otro menor con un AK-47

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Volusia informó que una menor de 14 años resultó herida de bala por parte de sus agentes, luego de que la adolescente abriera fuego en compañía de otro niño de 12 años contra los uniformados la noche de este martes. Los hechos ocurrieron en una vivienda en Enterprise a la cual los jóvenes irrumpieron y de donde tomaron las armas.

Según información oficial, los niños escaparon del Hogar de Niños Metodistas Unidos de Florida la noche de este martes y entraron a una casa sin permiso, donde además agarraron las armas del propietario y dispararon contra los agentes de Volusia, quienes intentaban su rendición.

Los menores fueron identificados como Travis O'Brien, de 12 años y Nicole Jackson, de 14 años, quienes fueron reportados como desaparecidos antes de las 5:00 p.m. de este hogar de niños.

Tras estar fugitivos, los agentes emprendieron la búsqueda de los menores y gracias a un testigo que escuchó la rotura de un vidrio en una residencia, se acercaron hasta la 1050 Enterprise Osteen Road, donde vieron a los jóvenes en su interior.

En sus intentos por contactar a los menores y rodear la casa, los agentes fueron atacados a tiros por los menores en cuatro ocasiones durante 35 minutos, según información preliminar.

No obstante, Jackson, la niña de 14 años quien inició el fuego cerca de las 8:30 p.m contra sargento a través de la puerta del patio trasero de la vivienda allanada, luego salió al garaje y apuntó a los agentes dos veces con una escopeta, momento en el cual las autoridades le dispararon y resultó herida.

Jackson fue trasladada a un hospital con heridas potencialmente mortales, pero tras salir de la cirugía se mantuvo estable, según información oficial.

