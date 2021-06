Niño de 7 años nada durante una hora sin salvavidas para salvar a su padre y hermana de 4

(NOTICIAS YA).- Una salida en bote por el río St. John's, en Jacksonville, en el norte de Florida, el pasado viernes, pudo haber acabado en tragedia de no ser por un héroe de tan solo 7 años. Chase Post nadó durante más de una hora, sin chaleco salvavidas, para pedir ayuda y, de ese modo, salvar a su padre y a su hermana, de 4 años.

LEE: Roban y estrellan Lamborghini de jugador del Orlando Magic

En entrevista con un canal local, Steven Poust, padre de los menores explicó que ancló su barco en el río mientras pescaba y los sus hijos jugaban. Sin embargo, debido a la fuerte corriente, Abigail, su hermana de 4 años no se logró mantener agarrada al bote.

El padre afirmó que “les dije que los amaba porque no sabía lo que iba a suceder. Traté de quedarme con los dos y quedé exhausto. Ella se alejó de mí”.

Sin embargo, Chase comenzó a nadar, en ocasiones flotando de espaldas para no cansarse a contracorriente con la intención de alcanzar la orilla y dar la voz de alarma.

💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️ RT @THEJFRD: A miraculous effort by @MyFWC @JSOPIO and @THEJFRD to locate a father and two children separated from their boat... all are alive and all are well.

— MyFWC (@MyFWC) May 29, 2021