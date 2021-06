Voraz incendio en Dorchester deja 48 desplazados

(NOTICIAS YA).- Fue alrededor de las 11:15am cuando según autoridades se reportó un incendio de 7 alarmas en estas casas multifamiliares en Dorchester que afectó a al menos 5 edificios en 3 diferentes calles.

“El edificio en la calle Faison todo tenía los porches traseros colapsados, el otro edificio algunos restos volaron durante el incendio durante el colapso, levanta fragmentos que volaron y pasaron a través del aire y eso inició el fuego fuego en las calles Mascome y Quincy. Daños menores a esos edificios.” Dijo Jack Dempsey, comisionado de Bomberos de Boston.

Lo que dejó a decenas de desplazados

“Tenemos un total de 48 personas desplazadas, 16 de esos son niños así que 32 de esos son adultos.” Dijo el comisionado Dempsey.

La alcaldesa de boston, Kim Janey llegó a el lugar para evaluar los daños y para asegurarse que quienes fueron afectados por el siniestro tengan acceso a recursos.

“Asegurarse de que tienen un lugar a donde ir esta noche y en el plazo más largo de que puedan esperar volver a esta vivienda, pero si eso está tardando mucho tiempo dependiendo del daño que estamos conectando en otra vivienda.” Dijo Kim Janey, Alcaldesa de Boston.

El fuego que inició en horas de la mañana en una de estas edificaciones a mis espaldas tomó varias horas en ser controlado por los equipos de bomberos. quienes estaban dentro de los edificios lograron salir justo a tiempo con lo que tenían en las manos.

“Mi hermano me levanto que hay fuego, so yo nos sabia donde estaba el fuego so yo fui a la cocina.” Dijo Tinia Ruesta, desplazada por el incendio.

Su madre quien prefirió mantenerse fuera de cámaras no estaba en casa al momento del incendio pero llegó poco después a la escena para encontrarse con un panorama desolador.

“Nosotros nos mudamos hace un poco de california y teníamos todo ahí, usted sabe recuerdos, trabajo todo.” Isis Delgado, desplazada por el incendio.

Según autoridades 3 bomberos y un residente recibieron atención médica pero no sufrieron daños mayores por el incendio mientras las causas de cómo se originó el siniestro continúan bajo investigación.