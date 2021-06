(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- El departamento de servicios humanos anunció que los niños inmigrantes no acompañados ya no llegar a la base militar de Camp Roberts al sur del condado de Monterey.

Durante varios meses un grupo de organizaciones humanitarias de la costa central se reunieron con autoridades federales para oponerse a que niños y migrantes fueran albergados en la base militar; hoy dicen es una victoria.

De acuerdo al servicio de protección fronteriza el número de niños inmigrantes sin acompañantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos a disminuido en más de un 50 %.

Ahora se reportan cerca de 11.800 menores detenidos en comparación a los más de 21.000 hace meses.

Es por eso que el departamento de servicios humanos y de salud decidió que no albergará acerca de 5000 niños y el acompañamiento y la base militar de Camp Roberts al sur del condado de Monterey.

La directora ejecutiva del Centro Nacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño dijo que están contentos con esta decisión porque dicen ese lugar no es adecuado para albergar a nadie. Dice al sur del condado de Monterey faltan recursos y saben que no hay servicios suficientes para poder apoyar a los menores para que tengan bienestar.. Dicen en caso de una emergencia, no están seguros de que puedan responder. Antes de darse a conocer esta decisión, líderes de la costa central se reunieron con autoridades federales para impedir que los niños llegarán a Camp Roberts. Algunos líderes saben cómo es la situación en la cual viven los niños.

Organizaciones estarán muy alertas por si hay cambios en Camp Roberts.

A las organizaciones les preocupa que si llega a ocurrir otro cambio y llegan a más niños a la frontera, podrían ser enviados a Camp Roberts.

El supervisor del condado de Monterey Luis Alejo envió un comunicado diciendo que recibieron la información de que al centro militar no albergaría a los niños inmigrantes porque los números de niños han bajado y la situación de transporte sería difícil agregó que los supervisores del condado de Monterey darían la bienvenida a estos niños de llegar a venir y apoyan que sean reunificados con sus familias.

https://noticiasya.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/WEB-CAMP-ROBERTS.mp4 La s organizaciones también solicitan que se acabe con el título 42 el cual evitaría la separación familiar de niños en la frontera.

