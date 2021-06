Exponen la brutalidad policial en el concilio de El Centro

El Concejal de Calexico Raúl Ureña se sintió limitado por la imposición de 4 minutos para exponer los argumentos de lo expresado por él pasado 5 de mayo, en donde señaló que en el condado de imperial, en donde no especificó, pero dijo que la policía de El Centro e Imperial, cometieron casos de fuerza desmedida.

Raul Ureña, Concejal de Calexico comentó en la sesión del concilio de El Centro dijo: "cuando tuve la invitación por usted, alcalde Walker, dijo que quería tener una conversación en total transparencia, y me pidió estar aquí a las 6 PM, yo llegue a las 6 PM y me otorga 4 minutos para exponer la brutalidad policiaca , sabe que, usted no quiere tener esta conversación nos vemos en la oficina" comentó Ureña a la Alcalde de El Centro.

El representante de Black Live Matter en Imperial, Hilton Smith, participó en este debate comentando: "antes y después del asesinato de George Floyd millones tomaron las calles y exigieron justicia por la brutalidad policiaca ... Ustedes no me pueden convencer o a la comunidad de que no ha existido o existe la brutalidad policiaca en el condado de imperial".

Brian Johnson, Jefe de la policía en El Centro, dijo que él mismo ha sido víctima de la discriminación, y que entiende a la gente en ese aspecto: "para cualquiera que piense que en nuestra profesión no podemos entender y sentir lo que ellos sienten, es simplemente no verdad, debemos continuar construyendo puentes debemos seguir en el diálogo y debemos de entendernos y ser mejores.

(NOTICIAS YA).-