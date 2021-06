Gobernador de Florida anuncia cacería de pitones birmanas

(NOTICIAS YA).- La edición 2021 del programa de caza de pitones "Python Challenge" será entre el 8 y el 18 de julio, según anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis en una rueda de prensa. La cacería a pitones birmanas se realiza anualmente en los Everglades y tiene como objetivo proteger el ecosistema autóctono, amenazado por estos reptiles invasores.

(Python) Challenge accepted! @GovRonDeSantis just announced registration for the 2021 Florida Python Challenge® is now OPEN! The Burmese python removal competition runs July 9-18: https://t.co/4dAUzjDtQz #Snake #Everglades pic.twitter.com/d3iheJowHz

DeSantis anunció que los cazadores de serpientes ya se pueden inscribir en este programa que dura 10 días. En la edición de este año, habrá varios premios. Los que atrapen el reptil más grande recibirán $1,500, mientras, el que captura el mayor número de pitones será galardonado con $2,500.

Según estadísticas de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC, siglas en inglés), desde 2000 se capturaron más de 13,000 pitones birmanas, unas 7,000 tan solo desde 2017, cuando el Distrito de Administración de Aguas del Sur de Florida (SFWMD, siglas en inglés) se sumó a la campaña.

In Florida we take conservation seriously and like to have fun doing it. Had a great time at the Python Bowl in South Florida helping protect the Everglades against the threat posed by Burmese Pythons. pic.twitter.com/BSww4OWEMc

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 3, 2021