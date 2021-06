Joven hispano se resbaló en el Río Potomac, desde entonces nadie sabe nada de él

(NOTICIAS YA).- Una madre hispana busca desde hace 4 días a su hijo, quien desapeció en el río Potomac, ella nos brindó su desgarrador testimonio y la respuesta de las autoridades

Después de 4 días desde que Franky Smith Gonzáles fue arrastrado por la corriente del río Potomac, hoy sus padres rompen el silencio y ren medio de un gran dolor y desesperación le piden a las autoridades que no paren de buscarlo hasta encontrarlo.

Giovanna Sapaico Gonzáles, madre de Franky pide: “por favor no dejen de buscar puede ser su hijo, su familiar o alguien por favor no dejen de buscar a mi hijo, pónganse en mi lugar en el lugar del padre les pedimos ayuda a todos.”

Sin poder contener el llanto, esta madre peruana expresa su dolor, impotencia y desesperación pues ya han pasado 4 días desde que su hijo Franky de 26 años desapareció entre las corrientes invisibles del Río Potomac

Agregó que: “Llevo días esperando que me llamen y me digan ya encontramos a tu hijo, está mal herido o algo. Estamos muy mal toda nuestra familia, destrozada, ya no podemos con este dolor”.

Según esta familia Franky se encontraba celebrando el día de los caídos el lunes poco antes de las 8 de la noche con un grupo de amigos cuando decidieron entrar al río Potomac en el parque Scott 's Run Nature en Virginia.

Amistades del joven le indicaron a los familiares que Franky se resbaló y se lo llevó la corriente pese a que intentaron rescatarlo.

Kesshia Robalino, esposa de Franky dijo que: “lo más feo es que no se que sintió cuando se resbaló y se lo llevó la corriente después de que no lo pudieron rescatar”.

Jessica Sapaico, quien es tía de Franky nos comentó: “Queremos respuestas, queremos saber qué pasó exactamente, escuchamos muchas versiones diferentes”.

La preocupación de esta familia es que según el departamento de la policía del condado de Montgomery les indicó que la búsqueda se suspendía si no daban con el joven entre tres a cuatro días. No obstante, las autoridades aseguran que la búsqueda continuará.

Kathy Estrada, teniente del Departamento de la Policía de Montgomery agregó que: “Nosotros seguimos buscándolo todos los días de 8 de la mañana hasta que se mete el sol. No sabemos hasta cuando lo estaremos buscando porque cada caso es diferente.

Para esta madre lo más doloroso es no poder unirse a la búsqueda de Franky pues se encuentra en España y los trámites para poder viajar a los Estados Unidos demoran unos 10 días.

Desde el martes esta familia hispana viene al Río Potomac con la Esperanza de encontrar a Franky con vida. Mientras tanto, las autoridades indican que la investigación se mantiene activa.