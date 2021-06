Manada de elefantes vaga por China dejando destrozos millonarios

(NOTICIAS YA).- Una manada de 15 elefantes está causando estragos en China, pisoteando cultivos y ocasionando daños millonarios, después de que se escaparan de una reserva natural a finales del año pasado.

Los elefantes han recorrido alrededor de 500 kilómetros a través de la provincia suroccidental de Yunnan, desde la reserva natural de Xishuangbanna hasta Yuxi, una ciudad de 2,6 millones de habitantes y en donde permanecieron 40 días dejando un rastro de destrucción a su paso, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

No está claro por qué abandonaron su hogar en la reserva natural. El motivo del desplazamiento de los elefantes están desconcertando a los expertos, algunos coinciden en que simplemente están buscando un nuevo hábitat, aunque otros creen que se encuentran desorientados al seguir a un líder inexperto.

LEE: Un rayo pudo haber matado a 18 elefantes en la India

Sin embargo, durante su largo recorrido han causado al menos 412 incidentes con distintos daños, pero que ya suman pérdidas financieras de unos 6,8 millones de yuanes, más de un millón de dólares. Tan solo en los condados de Yuanjiang y Shiping han destruido 56 hectáreas de tierras de cultivo, según la agencia de noticias.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan . 🇨🇳🐘 #云南 #野象 “旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。 by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b

El jueves pasado, se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas y se evacuó a los peatones y vehículos en la ciudad de Eshan después de que los elefantes recorrieran las calles a lo largo de seis horas.

LEE: Cazador furtivo murió pisoteado por elefantes al huir de guardabosques

Incluso, vecinos lograron captar en video a algunos miembros de la manada paseando por las calles de sus comunidades. Varias de las grabaciones fueron compartidas en redes sociales, atrayendo la atención internacional al caso, de acuerdo don RT.

China's big news these days!

In Yunnan Province, a group of elephants from Xishuangbanna have gone in the wrong direction.

They are going north into cities.

They have arrived Yuxi.

It is said that they will arrive the capital Kunming in few days!

🏣🏢🏪🏡🐘🐘🐘🐘🐘🏡🏡 pic.twitter.com/6F9rMchHiw

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) May 28, 2021