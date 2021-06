Pasión Kristal, famoso luchador mexicano, murió ahogado en Acapulco

(NOTICIAS YA).- La lucha libre mexicana está de luto tras la muerte del famoso luchador exótico “Pasión Kristal”, quien se habría ahogado en una playa de Acapulco, en Guerrero.

La Lucha Libre AAA confirmó la noticia este miércoles por medio de Twitter enviando un mensaje de condolencias y pronta resignación a familiares y amigos de Juan Gabriel Zentella Damián, el verdadero nombre del luchador.

LEE: Embarazada salvó a 3 niños de ahogarse en una playa de Michigan

De acuerdo con los primeros informes, “Pasión Kristal” estaba disfrutando de la playa en compañía de dos de sus amistades, Jessy Ventura y Diva Salvaje, con quienes formaba la facción “Las Shotas”, cuando fue arrastrado por un fuerte oleaje, de acuerdo con People.

El luchador fue reportado como desaparecido tras perderse en el mar la madrugada de este miércoles 2 de junio, según detalla Milenio. Más tarde, la noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Lucha Libre AAA, aunque sus familiares no han hecho ningún anuncio público.

LEE: Intenta ahogar y enterrar viva a su esposa en la playa de Coronado

La muerte del luchador también tomó por sorpresa a sus fans y seguidores, tanto que algunos reaccionaron con incredulidad, otros recurrieron a las redes sociales para recordarlo y dedicarle emotivas palabras.

One year we were in Tabasco on my birthday and @pasionkristal kept the venue open for all of us after the show. We danced and sang for hours. Literally HOURS! She always made everyone feel welcome and part of her family. As she would say it, she was bad bitch and loved by all pic.twitter.com/02ZVRYUGt0

— Franky Monet (@FrankyMonetWWE) June 2, 2021